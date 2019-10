Parisi: "Non credo esista un problema Insigne, forse Ancelotti ne preferisce altri"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Fabio Parisi, tra i vari temi della giornata sportiva, ha parlato del Napoli: "Quando ci sono in una rosa tanti bravi giocatori si crea della sana concorrenza. Ancelotti fa le sue scelte e, di conseguenza, finisce per forza per scontentare qualcuno. Sta alla bravura dell'allenatore gestiere questo tipo di situazioni. Problema Insigne? Non credo esista, forse Ancelotti ne preferisce altri".