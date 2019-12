Parisi sul futuro di Ibra: "Potrebbe ritirarsi. Monza? Non mi stupirebbe..."

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora un mistero. Lo svedese ancora non ha sciolto le riserve in merito al suo futuro e il procuratore sportivo Fabio Parisi, ha detto la sua a TMW Radio durante 'Stadio Aperto': "Questo tirare per le lunghe potrebbe far pensare che stia per ritirarsi. Le offerte le ha avute, non penso che ne avrà altre nelle prossime due settimane. Se avesse voluto accettarne una, si sarebbe già aggregato con il nuovo club".

CLAMOROSA IDEA MONZA - "Poi Ibra ci ha abituato a decisione clamorose, non vorrei che Galliani e Berlusconi siano riusciti a convincerlo di andare a Monza. Le loro capacità di persuasione sono note a tutti. Non mi stupirebbe se dovesse accadere. Ibrahimovic sceglierà con il cuore e con la testa, non seguendo l'aspetto economico"