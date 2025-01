"Parli sempre di Napoli, sei ossessionato?". Battibecco Biasin-De Maggio: "Ha snobbato la Coppa..."

Nel corso dell'ultima puntata di 'Pressing', in onda sui canali Mediaset, c'è stato un botta e risposta tra Valter De Maggio e Fabrizio Biasin. A cominciare dalle parole di quest'ultimo: "Conte straordinario? Quindi mi stai dicendo che i giocatori del Napoli non valgono chissà cosa. Invece per me sono fortissimi.

Da qui la risposta di De Maggio: "Valgono molto, ma molti erano scontenti e vi dico che Conte non ha trovato una situazione facile. Senza di lui Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo e Kvara non sarebbero rimasti. Ora danno tutto, si sono affidati ad un vincente”.

Ed ancora. Biasin: “Snobbare la Supercoppa? Gira questa teoria che è meglio uscire dalla Coppa Italia, ora l’Atalanta, il Milan meglio non giochi. Ma che discorso è? Devi provare a vincerle le competizioni, facendo il massimo, poi si vede”

De Maggio replica: “Biasin mette sempre il Napoli dentro. Ma sei ossessionato?”

Biasin: “Io vedo il Napoli che gioca con 11 riserve su 11 e credo quindi che non abbia interesse nel giocare la Coppa Italia, tutto qui”.

De Maggio chiude: “Voleva testare tutta la rosa per puntellarla anche a gennaio, vedi Jesus e Spinazzola che partita hanno fatto”

Biasin: “Ah, grazie alla Coppa Italia hanno fatto la prestazione? Io sono contento che l’Inter giochi con i titolari in semifinale di Supercoppa. Significa che hai ambizione”