Parma, Benedyczak: "Col Napoli ci mancano dei punti"

Intervenuto ai microfoni di TVParma, l'attaccante della formazione di Fabio Pecchia Adrian Benedyczak si è soffermato sul momento della sua squadra in queste prime tre giornate di campionato: "Abbiamo iniziato bene ma in queste partite contro Fiorentina e Napoli ci mancano dei punti. Con la Fiorentina nel primo tempo potevamo essere in vantaggio 3 o 4 a 0 però il calcio è così: se sbagli tanto non puoi vincere.

Preferenze sul ruolo? Il primo anno facevo sempre la punta poi nelle ultime due stagioni ho giocato da esterno. Mi piacciono entrambi i ruoli. Kowalski? Mi dispiace molto, lui è ancora giovane e aveva giocato molto bene col Napoli. Il calcio è brutto: un giorno sei In campo a Napoli e poco dopo ti fai male al crociato in Nazionale. Mi dispiace ma ha grande mentalità, gli auguro di tornare presto e più forte di prima".