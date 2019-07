Parma, D'Aversa: "Sepe e Grassi a titolo definitivo ci daranno qualcosa in più"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa e s'è soffermato anche sugli ormai ex azzurri Luigi Sepe e Alberto Grassi, passati (quasi ufficialmente) ai ducali: "Mi fa piacere riavere in attesa dell’ufficialità due giocatori come Sepe e Grassi, per poter dare quindi continuità al lavoro. Alberto arriva da un infortunio, conosciamo la sua importanza fino a quando è stato in campo, la sua assenza si è sentita; diventando della famiglia possono entrambi dare ancora qualcosa in più anche a livello morale e non solo tecnico. Sono anche contento per Laurini, lo seguivamo da tempo".