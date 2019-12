Parma, Gagliolo ancora gongola: "Che impresa contro il Napoli!"

Ospite dei microfoni di TMW, il difensore crociato Riccardo Gagliolo parla così a margine dell'aperitivo dedicato sponsor del Parma.

Prima domanda sul successo di Napoli: "Penso che abbiamo fatto una grandissima partita tutti, anche chi è subentrato. Abbiamo avuto due giorni liberi, abbiamo festeggiato e ora siamo concentrati già sul Brescia. Sarà importante l'approccio per provare a vincere". Lo svedese si apre in un sorriso quando gli si chiede di Europa, visto il settimo posto in classifica: "È un sogno...".

Contro il Brescia è uno scontro diretto o potete fare un campionato diverso?

"È uno scontro diretto, assolutamente. Con loro i punti valgono doppio, è molto importante fare risultato".

Quest'anno c'è stato il salto di qualità da parte della squadra:

"C'è un anno in più di Serie A per tutti e abbiamo accolto giocatori di esperienza, questo ha portato vantaggi per tutti. Abbiamo una rosa molto competitiva".