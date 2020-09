Parma, Grassi a Dazn: "Il Napoli ha preso fiducia dopo il gol e per noi è stato difficile reagire"

Alberto Grassi, centrocampista del Parma ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara persa contro gli azzurri: "Abbiamo fatto bene per 55-60 minuti, poi abbiamo sofferto un po’. Loro hanno preso fiducia dopo il gol e per noi è stato difficile reagire. L’obiettivo è la salvezza, siamo ancora forti e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. La squadra è questa, vogliamo migliorarci ogni partita. Rispetto all’anno scorso è cambiato il modulo, facciamo anche un gioco diverso rispetto a quando c'era mister D'Aversa. Dobbiamo ancora abituarci ma mister Liverani ed il suo staff sono molto preparati e noi vogliamo migliorare. Personalmente non mi sono posto obiettivi, guardo sempre alla squadra prima che a me. Spero di raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo".