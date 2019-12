Parma, il ds Faggiano: "Chiamate ADL? Fanno sempre piacere, ma ho un contratto fino al 2022"

Daniele Faggiano, ds Parma, è intervenuto a Radio Punto Nuovo svelando un retroscena su De Laurentiis: "Le chiamate fanno sempre piacere, ho un contratto fino al 2022 con il Parma, quindi dovrebbero parlare con la società. Adesso al Napoli non sta girando, è un momento di sfortuna. Non parlo di ciò che sta succedendo in casa Napoli, perché ho già problemi in casa mia. Gattuso e Giuntoli sono bravi e scioglieranno ogni dubbio o perplessità“.