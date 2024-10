Parma, Suzuki pensa ancora al Napoli: "Arrivai in nazionale dispiaciuto per l'espulsione"

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista al medium giapponese Sports Hochi.

Si è ambientato bene nella squadra e nel campionato di Serie A?

"Sì, penso di essermi ambientato abbastanza bene, ma vorrei ancora dimostrare al meglio le mie capacità anche a questi livelli, migliorando il mio gioco per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Lo 0 a 0 di Bologna può rappresentare un ulteriore stimolo per la prossima partita della Nazionale Giapponese contro l'Arabia Saudita?

"Assolutamente. L'ultima volta che sono andato in Nazionale venivo da un'espulsione nella partita contro il Napoli e ne ero molto dispiaciuto. Adesso invece mi sento più tranquillo e, anche se non sarà una gara facile, preparerò psicologicamente la partita nella maniera migliore".