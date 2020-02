Parole al miele di Ancelotti: "Vivere a Napoli è una delle cose più belle che ti possano capitare"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui spiega i motivi del suo addio al Napoli usando anche parole dolci per quanto vissuto: "Sono andato a Napoli perché, dopo nove anni all’estero, avevo voglia di tornare in Italia e Napoli mi sembrava una piazza interessante... Diciamo che non è finita bene, ma è stata una buona esperienza. Vivere a Napoli è una delle più belle cose che possano capitare. Poi un po’ per i risultati, un po’ per altre difficoltà, si è chiuso il rapporto".