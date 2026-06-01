Lang, il papà svela: "Non vede l'ora di tornare a Napoli, vuole affermarsi lì"

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L'esterno offensivo di proprietà del Napoli è stato convocato dall'Olanda per il Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico

Noa Lang si prepara a vivere un'estate da protagonista. L'esterno offensivo di proprietà del Napoli è stato convocato dall'Olanda per il Mondiale negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, una soddisfazione che ha riempito d'orgoglio anche il padre Jeffrey Lang, intervenuto ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf.

"Tutto inizia in allenamento. È lì che devi dimostrare il tuo valore e, se ti viene data l'occasione, devi coglierla", ha spiegato Jeffrey Lang, sottolineando come il figlio debba continuare a lavorare per ritagliarsi il proprio spazio. Riferendosi a Gakpo, ha aggiunto: "Penso che Cody stia facendo molto bene da anni nella Nazionale olandese".

Il messaggio è chiaro: finché i titolari continueranno a offrire prestazioni di alto livello, Noa dovrà attendere il momento giusto. "Finché Cody fa bene, Noa deve aspettare pazientemente il suo turno e dare prova di sé in allenamento. E poi cogliere l'occasione quando si presenta, senza certo tirarsi indietro di fronte alla concorrenza", ha dichiarato il padre dell'attaccante.

Ma le parole più interessanti riguardano il futuro del calciatore. Dopo l'esperienza in prestito al Galatasaray nella seconda parte della stagione, Lang sembra destinato a tornare al Napoli con nuove motivazioni. Con l'addio di Antonio Conte, che gli aveva concesso poco spazio, il classe 1999 potrebbe avere una nuova opportunità per mettersi in mostra.

Jeffrey Lang non ha nascosto l'entusiasmo del figlio per questa prospettiva: "Noa in ogni caso non vede l'ora. Vuole avere successo lì. Alla fine bisogna far parlare i piedi, quindi spetta a lui dimostrarlo".