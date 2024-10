Parolo: "Bonny è il Lukaku di Pecchia. Conte stravede per lui, sarebbe un gran colpo"

"Con un allenatore come quello azzurro lo andrei a prenderei subito".

In un'intervista concessa ai microfoni di ParmaLive.com, l'ex centrocampista dei ducali Marco Parolo ha parlato così dei giovani talenti della squadra di Pecchia.

Quale tra i crociati l'ha colpita maggiormente sin qui?

"Sinceramente non credevo che anche in Serie A Bernabé riuscisse a fare certe cose e invece sta confermando di essere un giocatore di grande livello. Stesso discorso per Bonny, riguardo il quale ero molto curioso di vederlo all'opera in questo campionato e anche lui sta dimostrando un immenso potenziale. Io lo definisco il Lukaku di Pecchia".

Lukaku-Bonny: il suo è un assist. Pensi siano fondate le voci relative all'interesse da parte del Napoli per Bonny?

"Per caratteristiche sono due giocatori che si assomigliano tantissimo, faticherei a vederli in tandem. A mio parere Conte stravede per Bonny e sono convinto che se il Napoli decidesse di puntare su questo attaccante farebbe di certo un grande colpo. Con un allenatore come quello azzurro lo andrei a prenderei subito".