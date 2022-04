Parolo: "I centrocampisti del Napoli sarebbero sicuri titolari in tutte le altre squadre di A"

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Nazionale, ha analizzato la mediana azzurra in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio e Nazionale, ha analizzato la mediana azzurra in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Il Napoli ha alternative, gente di qualità. Contro l’Atalanta Spalletti si è potuto permettere il lusso di lasciare Ruiz in panchina. Poter fare certe scelte significa avere un’ampia scelta. I centrocampisti del Napoli sarebbero sicuri titolari nelle altre squadre. Spalletti ha il reparto più completo, Anguissa per me è l’uomo in più, l’entusiasmo un’arma a doppio taglio. Il tifo è splendido ma pericoloso, la fortuna è avere Spalletti che sa come gestirlo".