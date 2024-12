Parolo: "L'Inter deve vincere lo scudetto per la forza che ha"

Nel corso di una intervista concessa a Tuttosport, il noto commentatore di DAZN ex biancoceleste Marco Parolo ha parlato così della prossima sfida tra Inter e Lazio: "È una sfida per le ambizioni dei biancocelesti, mentre per i nerazzurri è un match che serve a dimostrare di essere fortemente candidati al titolo. Per ora sono tutte lì, perché l’Inter non ha ancora accelerato: lunedì può essere una prova di forza per i nerazzurri. Qualora arrivasse il risultato dalla Lazio, si aprirebbe un altro modello di campionato, per un torneo molto avvincente, in cui 3-4 squadre si contenderanno lo scudetto."

L’Inter resta la favorita?

"Sì, deve vincere lo scudetto per la forza che ha. Lo dico per stima e per quello che stanno facendo. Se dicessi il contrario, non riconoscerei il valore dei nerazzurri. Per me hanno pure quasi il dovere di arrivare almeno tra le prime otto della Champions."