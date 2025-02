Partita Scudetto? Conte ammette: “Trovarci lì un orgoglio, ma niente pressioni”

Si sarebbe aspettato quando ha firmato di giocare una partita Scudetto contro l'Inter? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del big match contro i nerazzurri in programma domani alle 18 al Diego Armando Maradona. Di seguito la risposta dell'allenatore salentino:

"Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ma non deve metterci pressione, come ho detto ai ragazzi, a volte può essere positiva ed altre negativa. Per questo ribatto con i calciatori dicendo gustiamoci questo momento, questa classifica ce la siamo meritata col lavoro".