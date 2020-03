Partite in chiaro, Dir.Sky : "Spadafora mente, noi disponibili a trasmetterle"

Federico Ferri, direttore di Sky, ha commentato le parole del ministro Spadafora che ha accusato Sky e la Lega Serie A di non voler concedere la partite in chiaro: "Abbiamo dato spazio alle dichiarazioni di Spadafora, ma la versione corretta dei fatti è un'altra e la daremo con un comunicato. Le parole del ministro dello Sport non corrispondono ai fatti. Sky da molti giorni aveva dato alla piena disponibilità sia alla visione di Juventus-Inter sui propri canali in chiaro come canale 8 e Cielo, sia alle partite di cui Sky ritiene i diritti a pagamento per tutti gli appassionati e non solo abbonati Sky. Le norme e le leggi del governo non sono superabili e la Lega Calcio lo ha più volta ribadito, ma da molti giorni Sky aveva dato la piena disponibilità sia alla visione di Juventus sia alle gare che sono nel nostro pacchetto. Abbiamo dato conto alla posizione di Sky che si era detto disponibile per la visione in chiaro. Quello che credo sia importante è riportare la verità dei fatti"