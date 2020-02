Pasculli: "Il Barça nelle retrovie non ha dei fulmini, il Napoli può far male"

Pedro Pablo Pasculli, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla sfida di stasera tra Napoli e Barcellona e l'automatico accostamento tra Messi e Maradona: "Maradona era impossibile da fermare e lo è anche Messi. Il problema è che lui può inventare qualcosa da un momento all'altro. Magari anche se gli metti 3-4 calciatori addosso, Leo inventa qualcosa e passa comunque. Non so come possa fare il Napoli a fermarlo, è difficile, ma sicuramente Gattuso sta preparando qualcosa. Dietro però non sono dei fulmini di guerra e il Napoli può far male".