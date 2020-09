Pasculli: "Senesi e Nandez sono buoni calciatori. Il Napoli lotterà per il primo posto"

Il Napoli segue alcuni giocatori sudamericani. Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccate dell'Argentina, Pedro Paolo Pasculli: "Senesi è un buon calciatore, può fare più ruoli nella difesa. Nandez può giocare meglio nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1? Credo che è un giocatore bravo e può quindi giocare in qualsiasi sistema di gioco. Sono un grandissimo tifoso del Napoli per via della mia amicizia con Maradona e vorrei collocare gli azzurri in prima fascia per il prossimo campionato. Quest'anno stanno facendo una bella squadra, credo sarà un campionato avvincente e partiranno tutti sulla stessa linea, non vedo Juve e Inter favorite. Il Napoli è nelle condizioni di lottare per il primo posto".