Pasculli su De Paul: “Può sostituire Fabian, a differenza dello spagnolo è un lottatore”

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccate dell'Argentina, Pedro Paolo Pasculli: "De Paul è un giocatore importante, è un titolare dell’Argentina. A Madrid ha fatto bene nella scacchiera di Simeone, ha quantità e qualità. Se il Napoli è interessato e se lo prende fa un grandissimo acquisto. Per me può essere il sostituto di Fabian, anche se è un giocatore diverso. Secondo me il Napoli ci guadagnerebbe nello scambio, De Paul è un lottatore a differenza dello spagnolo. In Nazionale gioca nel 4-3-3 come mezzala a centrocampo.

Olivera? Potrebbe ambientarsi prima di Kvaratskhelia, i sudamericani ci mettono di meno ad adattarsi al calcio italiano”.