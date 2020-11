Pasqual: "Il Napoli fatica contro le difese schierate, ma col Sassuolo è dura per tutti"

Manuel Pasqual, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non riesce a modificare in base all’avversario che si trova davanti. Ultimamente sta facendo fatica nel fraseggiare con le difese schierate. Domenica c'è stata la battuta d’arresto contro il Sassuolo, ma non dimentichiamoci che quella di De Zerbi è una squadra che dopo il lockdown ha fatto una cavalcata incredibile e affrontarlo in questo momento è dura per tutti. Nel post-lockdown senza spettatori c’è meno concentrazione, manca l’adrenalina e la concentrazione che ti dà uno stadio pieno, caso a parte il Milan dove giocatori giovani senza i mugugni di San Siro sono riusciti a dare qualcosa di più.

Manolas o Maksimovic? Il fatto di avere un centrale meno veloce come Maksimovic che detta i tempi e legge meglio le situazioni senza lasciar partire prima gli avversari avendo meno fiducia della sua velocità, favorisce il gioco difensivo. Sugli esterni Di Lorenzo è meno difensore di Mario Rui, dal portoghese mi aspetterei qualcosa in più quando va nella metà campo avversaria e il Napoli propone il gioco”.