Pasqualin: "ADL non ha preso Llorente per un discorso economico, voleva dare una garanzia ad Ancelotti"

L'avvocato Claudio Pasqualin, noto agente, ha parlato ai ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa azzurra dopo il mercato: "De Laurentiis non ha preso Llorente per un discorso economico, ma per assicurare ad Ancelotti delle alternative tattiche importanti. Ci è riuscito perché Llorente è un professionista serio, un giocatore capace di svolgere diversi compiti: far salire la squadra, mettersi in area, colpire la palla di testa e realizzare e servire i compagni grazie al suo fisico. E' anche sufficientemente agile, oltre ad essere imponente. Al di là del fatto che sia un parametro zero, credo che per il Napoli sia un elemento che risulterà prezioso