Pasqualin: "Gattuso vuole sentirsi libero, ADL toglierà la clausola"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'avvocato e agente di calciatori Claudio Paqualin: "Gattuso svia sull'obiettivo Scudetto? Gli allenatori non si dichiarano mai gli obiettivi ambiziosi, perché se non si raggiungono poi si ritiene la stagione fallita. Anche Rino si adegua all’andazzo di tutti, nonostante avrebbe il diritto poiché ha vinto tutte le gare disputate finora in campionato.

Sentenza Juve-Napoli? E’ stata ineccepibile secondo le regole sportive, però il Tar potrebbe scompigliare le carte. E' quello a cui punta Grassani. uscendo dal campo sportivo le cose cambiano.

Rinnovo Gattuso? De Laurentiis ha abitudini particolari, ad esempio la clausola onerosa la mette solo lui. Rino è un uomo all’antica che non si sottometterà mai ad una clausola che gli è stata imposta. Credo che alla fine il presidente possa rinunciare a questa clausola. Gattuso non è tipo di contratti, vuole sentirsi libero di affermare le proprie idee, tira dritto e come ha scritto nel suo libro ‘Se uno nasce quadrato non muore tondo'".