Pasqualin: "Il 4-3-3 non è un dogma per Gattuso, può ripartire con i giocatori che vuole"

L'avvocato Claudio Pasqualin, noto agente, ha parlato ai ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa azzurra: "Penso che il Napoli riuscirà a tornare in Champions, Gattuso ha la possibilità di partire con la squadra che probabilmente vuole lui ed i giocatori che gradisce. Già nella prima partitella ha dato un segnale, a quanto pare il 4-3-3 non è un dogma come sembrava. Sono due numeri 9 come Mertens ed Osimhen, ecco adesso il fatto che ieri si sia cimentato con un 4-2-3-1 può far pensare che parta con quello, ma sono chiacchiere per il momento".