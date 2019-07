Pasqualin: "James, la trattativa c'è ancora! MIlik in bilico se arriva Icardi"

Il procuratore e avvocato Claudio Pasqualin a Stadio Aperto, su TMW Radio, ha parlato dei maggiori temi del calciomercato: "Napoli? La garanzia è Ancelotti, che considera James Rodriguez una garanzia tecnica. Per me la trattativa c'è ancora. A complicare le cose l'infortunio di Asensio e la dichiarazione del Real che mette fuori dal mercato il colombiano. Penso sia in bilico Milik, viste le intenzioni su Icardi, che sarà costretto ad accettare un'altra squadra che non è la Juve".