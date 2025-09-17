Pastore: "Il Napoli ha un gap, ma quest'anno ha almeno 10 gare di Champions in più!"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del Napoli che si proietta verso la prima di Champions League contro il Manchester City: “La migliore Champions di Conte è proprio la prima con la Juve, iniziata proprio in Inghilterra contro il Chelsea con un 2-2, domina il campionato col Napoli che tiene solo fino a febbraio, ed arriva ai quarti perdendo col Bayern che vincerà la Coppa.

Lì fa un grande girone, elimina il Chelsea campione uscente, ma non fa molti sforzi in Serie A. Qui il Napoli ha un gap, ma avrà 8 partite di Champions più almeno altre due (gli spareggi o direttamente gli ottavi, ndr), oltre Coppa Italia e Supercoppa e l’anno scorso ne fece solo 38-40. Hojlund? E’ davvero spaventoso lo United. Negli spazi fa le fiamme, ma andiamoci cauti”.

