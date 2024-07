Pastore rivela: "Perché non andai al Napoli? Il motivo è stato...il Palermo"

L'argentino Javier Pastore ha parlato da New York al Club Napoli Miami Beach di Conte ma anche di un retroscena di mercato

L'argentino Javier Pastore ha parlato da New York al Club Napoli Miami Beach di Conte ma anche di un retroscena di mercato: "Per me è un grande allenatore Conte, ha tante possibilità di fare bene in una città che ama molto il calcio. Noi argentini tifiamo sempre un po' Napoli per Diego, Higuain, Lavezzi. Io al Napoli in passato? Non sono venuto perché c'erano altre squadre. Ho avuto un amore troppo grande per il Palermo e quindi non volevo andare in un'altra squadra italiana".