Pastore: "Stile Conte, il Milan non avrebbe segnato neanche attaccando per giorni"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha elogiato il Napoli vittorioso a Milano: "Era tutto previsto. Vittoria in perfetto stile Conte, andando subito avanti e poi non prendendo gol. Milan invece telefonato, poteva attaccare per giorni e non avrebbe sporcato i guanti di Meret. La pochezza delle alternative del Milan in alcuni ruoli è uno dei temi. Il modo migliore per vincere lo Scudetto è quello di stasera e non certo quello di Inter-Juve. Solo nell'anno Covid la miglior difesa non vinse, era l'Inter di Conte.

Atalanta, Inter, Roma, Torino, Lazio, se il Napoli alla 15esima avrà lo stesso vantaggio di adesso sarà più che la favorita perché avrà superato le più forti. Mi aspettavo rispetto ad Empoli un Napoli che salisse di livello con l'aumentare del livello degli avversari, ma sono le stagioni a memoria di Conte, è la sua storia che lo dice in campionato come al Chelsea senza coppe. io ho il mio tarlo mentale nel pensare che il Napoli sia arrivato decimo scientemente, quel Napoli-Lecce senza importanza mentre vincendo avevi ancora possibilità di fare la Conference. Il pensiero c'era già su Conte senza Coppe".