Pastore: “Strategia di Conte già vista, stare lì fino a quando l’Inter sarà cotta!”

vedi letture

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento del Napoli e della lotta scudetto

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato a Cronache di Spogliatoio del momento del Napoli e della lotta scudetto: “Il Napoli ragiona a tappe, Conte voleva arrivare davanti prima del ciclo terribile, poi ora punta a restare lì con loro fino a marzo. Avrà ha in casa Juve, Inter e Milan e conta per il clima che si respira e Conte tiferà Inter e Atalanta dal divano per farla andare più avanti possibile.

Lui punta a vederle cotte a Primavera, a raccoglierle col cucchiaino come già fece col Milan. La mentalità è la stessa della Juve, ricostruire un gruppo, poi il mantra era veniamo dal 7º posto e non contava nulla se c’erano già Chiellini, Buffon, Bonucci, Barzagli, Del Piero ecc. qui viene dal 10 posto non ricorda che gran parte hanno già vinto lo Scudetto due anni fa. Conte vuole vedere se reggono, l’Inter ha infortuni, l’Atalanta da vedere se regge e da come ha trattato la Supercoppa è una piccola spia”.