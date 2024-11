Pastore su Lukaku: "Conte ci ha scommesso ed è 1°, quindi sta avendo ragione lui"

Giuseppe Pastore, giornalista, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha parlato di Romelu Lukaku e del suo ruolo nel Napoli di Conte. Queste le sue dichiarazioni: "Se Lukaku è ancora insostituibile per Conte? La mia posizione è che il Napoli si sia messo in condizione di non poter fare a meno di Romelu Lukaku. Intanto perché ha un allenatore che ha quasi minacciato di dimettersi (ride, ndr), non credo, però insomma ha fatto abbastanza la voce grossa ad agosto per far accelerare il Napoli su Lukaku ancor prima di vendere Osimhen.

E poi perché la rosa del Napoli, specialmente il reparto delle prime punte, si limita a Lukaku e a un giocatore per quanto molto bravo come Giovanni Simeone, che però mi sembra perfettamente mentalizzato sul ruolo di riserva. Lo è stato nell'anno di scudetto di Osimhen, lo è stato anche l'anno scorso, lo sta facendo quest'anno ed è un giocatore anche di forma mentis molto ligio e che sa stare al suo posto. È molto anche al suo agio nel ruolo di attaccante di scorta, che è una qualità che non tutti hanno. Non farà mai dei problemi perché non gioca. Quindi è la perfetta situazione Conte-Lukaku: io sono sicuro del posto, Conte ha il suo giocatore a cui tiene di più nelle condizioni mentali di rendere senza che nessuno da dietro insidi il suo posto. E poi il Napoli ha fatto questa giocata, questa scommessa, andiamo con Lukaku fino alla fine del campionato. Conte dice in Champions League ci andiamo con Lukaku indiscutibilmente prima punta, dentro di sé Conte sa che può anche arrivare allo scudetto, il Napoli è primo in classifica ed evidentemente la ricetta sta pagando, anche perché attorno a Lukaku c'è una signora squadra. Per il momento sta avendo ragione lui e per me potrebbe avere anche ragione fino in fondo".