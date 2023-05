Patteggiamento Juve, Bellinazzo: "E' stato un processo di giustizia politica"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Marco Bellinazzo, Sole24Ore: "Tra le caratteristiche della penalizzazione, l’afflittività non c’è, il vero fardello è il mancato accesso alla Champions. Nell’insieme, sono decisioni che mi lasciano perplesso, non chiariscono fino in fondo. Chiné ha parlato di manovre stipendi come una forma contabile che avrebbe alterato i campionati, una situazione assolutamente grave che immaginavo potesse far emergere gli elementi utili affinché ci fosse una punizione per quella specifica contestazione. Al Chievo, alla fine, è stato perdonato molto: c’erano intercettazioni e risultanze contabili anche in quel caso, ha avuto la peggio perché è fallita l’azienda che c’era alle spalle. Comunque, si dimostra che è una giustizia molto politica: è evidente ci sia un compromesso che fa perdere di credibilità al sistema. Di fatto, abbiamo dimostrato che per le singole plusvalenze non si possono punire.

Tra l’altro, tutti danno per scontato che la UEFA intervenga, in realtà non ne sono così sicuro. La UEFA deve dimostrare che i bilanci della Juve sono falsi. Multa 0,2% del fatturato? Sarebbe interessante capire com’è stata calcolata, ma non ce lo diranno. I 10 punti sono stati spiegati – in maniera poco condivisibile – ma almeno un criterio è stato messo nero su bianco. Andare a vendere diritti TV con lo spauracchio di ulteriori penalizzazioni non era il massimo, ma comunque ci sono indagini in corso, anche sulle altre società. Il calcio italiano non ne esce bene, al di là delle parole di Gravina".