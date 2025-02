Paulo Sousa: "Rosa Inter superiore a tutti, è la favorita in Italia"

vedi letture

Questa sera la sfida fra Inter e Fiorentina chiuderà la 24^ giornata di Serie A. Dopo il largo successo viola di pochi giorni fa, i nerazzurri vogliono dare una scossa e accorciare sul Napoli dopo il pareggio azzurro contro l'Udinese. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Paulo Sousa, ex centrocampista nerazzurro ed ex tecnico viola, ha parlato del match di questa sera a San Siro: "L’Inter ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, assieme al Milan".

Questa è sorprendente. Parliamo del Milan post-mercato?

"No, anche il Milan dell’autunno per me era molto forte".

Che cosa colpisce nell’Inter?

"Il centrocampo: è ai livelli da Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area".

Parliamo di Inzaghi e Palladino. Simone viaggia su un sottile equilibrio: è sottovalutato o sopravvalutato?

"Io a volte non capisco voi italiani. Inzaghi ha fatto un percorso a livelli altissimi con la Lazio e all’Inter ha vinto e mantenuto la squadra al top. Poi certo, ha la rosa più forte. Palladino invece mi ha colpito per la crescita: è un uomo intelligente e adesso gioca molto più verticale".