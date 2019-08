Pavarese: "Al Napoli serve un'incontrista. Icardi? Per me si farà..."

Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto, delle vicende del club partenopeo e non solo.

Sul mercato. "Il Napoli è cresciuto molto. Manca un centrocampista, più che un attaccante. Elmas è un prospetto importante per il futuro. C'è bisogno di un incontrista in più che dia manforte ad Allan. Maksimovic? Spesso lo vedremo in una difesa a tre in Champions. Luperto? Gli si deve dare la possibilità di poter crescere fuori".

Su Icardi. "Con Lozano non è chiuso un altro arrivo in attacco. C'è sempre qualche bella sorpresa. Icardi per me arriverà a Napoli. Llorente è stato bloccato, ma la speranza di Icardi c'è sempre. Con Icardi e dovesse arrivare un incontrista a centrocampo si avvicinerebbe alla Juve, che resta però favorita per il campionato".