Pavarese: "Domani si affrontano due squadre che mi hanno dato tanto, ma io tifo Napoli!"

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato del match di domani ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal della sera:

"Partita dal fascino particolare quando dall'altra parte c'è una squadra come il Toro che ha dato tanto per la mia crescita, ma io tifo Napoli! Ho avuto la fortuna di aver giocato per queste due società che, a mio avviso, in Italia sono le uniche che hanno un grande senso di appartenenza. Il Napoli ha vinto quattro trasferte consecutive, questa è una partita che deve confermare quanto di buono fatto fino ad adesso, è una squadra che piano piano sta assimilando il carattere del proprio allenatore; poi non dimentichiamoci che giovedì c'è da conquistare una finale di Coppa Italia".