Pavarese: “Fabian va via? Non mi preoccupo, il Napoli ha già il sostituto in casa”

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Gigi Pavarese, ex direttore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Al di là degli auspici di De Laurentiis di riportare lo scudetto a Napoli l’obiettivo è di abbassare il monte ingaggi. Mi auguro di cuore che resti Mertens e che si trovi una soluzione anche per il rinnovo di Koulibaly. Forse il mancato utilizzo di Mertens in alcuni momenti ha creato il problema di discontinuità nel Napoli. Il giocatore ha dimostrato di fare ancora la differenza, è parte integrante e ha dimostrato quanto tiene alla maglia. Già in passato rifiutò un’offerta importante dell’Inter, col compagno di nazionale Lukaku che spingeva tanto per l’approdo di Dries in nerazzuro. Mertens ha il senso di appartenenza che, come dimostrato nel Milan da Ibrahimovic, serve per vincere in uno spogliatoio formato da ragazzi giovani. Un giocatore di personalità come Ibra è stato determinante per lo scudetto del Milan, soprattutto dopo che sono stati persi i due difensori centrali titolari.

Koulibaly? Da qualche giorno ho espresso tutti i miei timori per l’interesse della Juve per Koulibaly. Allegri non parla a vanvera di una possibile coppia De Ligt-Koulibaly. Spero che con le parole del presidente di ieri non si stesse preparando il terreno per la cessione, come quando accadde per Higuain. Mi auguro che se sarà ceduto andrà all’estero, ad esempio al Barcellona. Ad oggi solo il grande Diego rifiutò all’offerta della Juve.

Cessioni? Bisognerà capire cosa vorrà fare il Napoli con Zielinski. E’ un giocatore straordinario, quest’anno a sua discolpa ha l’essere stato colpito due volte dal Covid ed ha avuto difficoltà a riprendersi. La stessa cosa è accaduta per Dybala, evidentemente questo ha inciso moltissimo sulle sue prestazioni. Fabian è in scadenza e credo sia intenzionato ad andare via, in questo caso non mi preoccuperei tanto. Ci sarà in quel ruolo il ritorno di Gaetano, grande protagonista della cavalcata della Cremonese di Pecchia. Ne sentiremo tanto parlare di questo ragazzo, grande prodotto del tanto bistrattato settore giovanile del Napoli”.