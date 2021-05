Pavarese: "Gattuso ha smentito qualche pseudo-consigliere di ADL"

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese parla a Marte Sport Live: “Premesso che io faccio parte del partito di Gattuso, ricordo a tutti che la sua mancata riconferma dipende da altre componenti. Qualche cavillo burocratico ha frenato o indurito qualcuno negli atteggiamenti per il rinnovo. Il periodo peggiore è stato proprio a Verona, l’allenatore venne messo in discussione, così come Giuntoli. Il senso di appartenenza di Gattuso al proprio lavoro ha fatto in modo che il progetto di qualche pseudo-consigliere del presidente non andasse in porto. Comunque sono persone intelligenti che vogliono il bene del Napoli: mi auguro che chi debba fare un passo indietro ne faccia due. Io credo che Gattuso abbia bisogno ancora di un anno per coronare tutto il suo lavoro. La stagione è stata un po’ particolare e il Napoli – se avesse avuto più fortuna – probabilmente avrebbe potuto lottare con l’Inter per lo scudetto. Bisogna concentrarsi su come rendere più competitiva la rosa e acquistare i giocatori che mancano".