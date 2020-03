Pavarese: "Gattuso trasferisce grande carattere. L'Europa League è l'obiettivo minimo"

Il dirigente sportivo Gigi Pavarese è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito alle vicende di casa Napoli: "In campionato il Napoli ha recuperato posizioni importanti con questi risultati, anche se ha partite in più degli avversari. E si è ritrovato dal punto di vista tecnico e tattico. Demme e Lobotka hanno riportato equilibrio anche a tutto il gruppo.

Sul tecnico? Gattuso sta ricostruendo una squadra grazie anche alla sua personalità. L'ambiente è sempre stato con la squadra e sta trasmettendo un grande carattere. A dimostrarlo è la gara di Champions con il Barça.

Obiettivi? Almeno per l'Europa League il Napoli ha l'obbligo di provarci. Lozano? Bisogna dare tempo a chi arriva da altri campionati. Non è un flop, ha sempre mostrato il suo valore e lo farà anche in azzurro".