Pavarese: "Il Napoli sarà grande protagonista, il club ha chiesto a Conte lo scudetto"

"L'entusiasmo che Conte ha suscitato immediatamente anche a Dimaro".

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese è intervenuto a "Marte Sport Live", su Radio Marte: "Non contano le amichevoli precampionato per il risultato, l'unico fine è cercare di trovare l'amalgama nel momento in cui c'è una squadra che cambia molti elementi nella formazione rispetto al passato, o che cambia guida tecnica e sulla carta l'intero reparto difensivo. In questo momento è necessario trovare l'intesa, i carichi di lavoro sono pesanti.

L'entusiasmo che Conte ha suscitato immediatamente anche a Dimaro accresce la certezza che questa stagione vedrà il Napoli grande protagonista, sicuramente vincente. Chiaramente il fatto di non partecipare alle coppe internazionali, che sicuramente rammarica dal punto di vista del prestigio e da quello economico, dall'altro lato responsabilizza i giocatori, che dovranno puntare su campionato e Coppa Italia. La società, è innegabile, ha chiesto a Conte di rivincere lo scudetto, e l'ha fatto prendendo un allenatore che ha la stessa voglia di rivalsa del Napoli.

Se il 29 dicembre De Laurentiis avesse tentato di prendere Buongiorno, sarebbe arrivato in Champions? Non abbiamo la controprova, il presidente si è reso conto di aver commesso degli errori, forse all'epoca venivano minimizzati i problemi nello spogliatoio, credendo che la squadra potesse ritrovarsi nonostante il cambio tecnico".