Pavarese: "Ottimo mercato e prezzi bassi, cadute le scuse dei tifosi sul San Paolo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex dirigente del Napoli, Luigi Pavarese: "Fino alla scorsa stagione si parlava di problema prezzi, ma il club li ha abbassati di molto e credo siano i più bassi di serie A. Il club ha fatto un passo per riaprire un certo discorso. Altri dicono che è mancato il top player, ma il Napoli non ha venduto nessuno ed è migliorato con gli arrivi. Lozano è veramente un bell'acquistio, voluto da tutti, allenatore e società. Quindi non mi spiego quest'allontanamento. Il Napoli ha sempre portato più di tutti i tifosi alla squadra, al di là dell'obiettivo della squadra. Vincere? Qui pare il discorso del marito che per fare un dispetto alla moglie...".