Pavarese romantico: "Insigne ultima bandiera del calcio, speriamo non venga ammainata"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli: “Insigne è uno dei più forti giocatori italiani, il Napoli è fortunato ad averlo. Il ragazzo ha fatto tutta la sua carriera con la maglia azzurra, quando è andato altrove era per il suo percorso di crescita. È l’ultima bandiera del calcio italiano, un professionista come pochi, pertanto io non lo potrei mai vedere con un’altra maglia. Speriamo che questa bandiera non verrà ammainata. È stato uno dei migliori durante l’Europeo vinto dall’Italia, non capisco perché non sia stato inserito nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro al pari di Chiesa, questo è scandaloso.

Sosta nazionali al momento giusto? Insomma. Il Napoli ha quattordici nazionali i quali torneranno a metà settimana prossima: più che le motivazioni, contro l’Inter conterà la freschezza fisica e la preparazione della partita. Spalletti ha fatto vedere tutte le qualità di questa squadra, che può essere camaleontica a seconda delle fasi del match. Il primo bilancio si farà a metà dicembre, dopo la gara contro l’Atalanta.

Chi è il migliore degli azzurri in questo inizio stagione? La società che ha dato a Spalletti una squadra già rodata. Nota di merito anche per Cristiano Giuntoli che ha preso Anguissa, l’elemento che ha consentito di portare tutti i suoi compagni di squadra nel proprio ruolo naturale. Infine c’è Osimhen, che lo stiamo vedendo in questa stagione e può essere considerato un nuovo acquisto. Mertens? Sarà decisivo in questa stagione”.