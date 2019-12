Pazienza: "Ancelotti si sente tradito da qualche giocatore! E i contratti incidono..."

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli e adesso allenatore, ha analizzato i problemi di casa azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La sensazione è che Ancelotti si sia sentito un po' tradito dalla sua squadra, da qualcuno specificamente. Vuole capire quali sono gli obiettivi dei singoli per capire se vanno nella stessa direzione dei suoi obiettivi e della sua volontà. Nel momento in cui queste due squadre andranno nella stessa direzione il Napoli si ricompatterà e salverà la stagione, ma solo se si metteranno delle cose a posto, non meno anche la situazione contrattuale di alcuni giocatori".