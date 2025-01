Pazienza: "Col Verona ho visto i meccanismi di Conte, e in questi Lukaku è indispensabile"

vedi letture

Michele Pazienza, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “In Napoli-Verona ho visto delle situazioni che mi hanno fatto capire che ci sono dei meccanismi che fanno capire il lavoro di Conte, in alcuni momenti della gara Di Lorenzo ha fatto il mediano, Anguissa largo e Politano che andava dentro.

Hanno creato delle soluzioni molto interessanti e lo dimostrano anche i gol. I meccanismi si stanno perfezionando, anche Raspadori in quella posizione o McTominay che gioca a ridosso della punta, si vanno a trovare delle situazioni che ti creano dei vantaggi anche nell’aggressione alta per la riconquista del pallone. Lukaku in questa tipologia di gioco diventa un giocatore indispensabile. Neres-Lukaku come Zalayeta-Lavezzi? Forse c’è qualche assonanza tra Lukaku e Zalayeta, ma il paragone tra Neres e Lavezzi non lo vedo”.