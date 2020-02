Pazienza: "Elmas ha un futuro roseo davanti. Serve più fisicità a centrocampo"

L'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al centrocampo azzurro: "Demme lo riesco a vedere solo come vertice basso in un centrocampo a tre, fatico a vederlo come mezz'ala. E' più specifico come calciatore rispetto ai suoi compagni. Elmas è un giocatore importante, giovanissimo, ma con un futuro importante".

CENTROCAMPO PER IL FUTURO - "Forse andrei a cercare un po più di fisicità che nel Napoli manca. Sono quasi tutti giocatori dinamici. Amrabat ad esempio era l'ideale".