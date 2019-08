Pazienza in disaccordo con ADL: "Meglio mandare in prestito Gaetano, come con Insigne"

Buon secondo tempo quello di Gianluca Gaetano ieri al Velodrome con l'Olympique Marsiglia, subito dopo le parole di De Laurentiis che l'ha blindato. Ne ha parlato Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non sono d'accordo che Gaetano debba rimanere al Napoli, come ha detto De Laurentiis. Per spiegarlo prendo ad esempio quanto fatto da Insigne, che ha compiuto un percorso con Foggia e Pescara. Io credo che Gaetano possa crescere anche altrove, con altri allenatori, giocando. Ma se ha deciso Ancelotti questo è una garanzia, chi meglio di lui può sapere se per Gaetano è meglio stare al Napoli o da un'altra parte?".