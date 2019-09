Pazienza: "Manolas dovrà migliorare l'aspetto tattico. Su Lozano..."

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il momento in casa azzurra: "I tre gol subiti a Firenze non erano un buon segnale, i quattro rimediati con la Juventus hanno confermato che ci sono dei meccanismi da migliorare. Ci vorrà del tempo perché la difesa è un po' cambiata. Manolas, a livello tattico, deve lavorare e migliorare, fermo restando che le sue qualità sono indiscutibili. Lozano? Con la Juve mi è piaciuto moltissimo, è entrato alla grande e non era semplice in una partita così complicata al debutto in Italia"