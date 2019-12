Pazienza rimpiange Hamsik: "Guai partiti da quella cessione, era riferimento dello spogliatoio"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro, per votare i migliori azzurri del suo ruolo: "Allan e Zielinski sono stati i due migliori interni di centrocampo e non inserisco Hamsik perché l’ho vissuto più come trequartista. I guai del Napoli sono iniziati dopo la cessione di Hamsik perché oltre ad aver perso un ottimo calciatore, la squadra azzurra ha perso un capitano ed una figura di riferimento anche all’interno dello spogliatoio”.