Pecci: "Assenze di Osimhen e Mertens sono state decisive, senza bomber chi segna?"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore e opinionista. "Il Napoli è caduto in un buco dal quale fa fatica a uscire, credo che le mancanze di Osimhen e Mertens siano state determinanti perché se giochi e non segni questo fa la differenza. I risultati non ci sono stati soprattutto per questo motivo. Tu puoi fare grandi progetti a centrocampo ma poi se non la butti dentro i progetti non contano. Se hai il capocannoniere risolvi tanto. Oggi il Napoli non sa cosa succederà quando entra in campo, mentre per esempio l'Atalanta e il Sassuolo hanno la certezza del loro gioco. Insigne? Se il capitano perde la bussola dove si va a finire? Bologna? Squadra che può fare qualsiasi cosa ma il Napoli è favorito".