Pecci: "Buongiorno grave perdita per il Torino, ma bravo Vanoli per la difesa"

"Il Torino di oggi lo definirei un piccolo miracolo calcistico". Eraldo Pecci, ex centrocampista granata che ha fatto parte dell'ultima squadra che era stata capolista prima di quella attuale, ha rilasciato un'intervista a Libero, predicando calma: "Questi ragazzi sanno battersi nel pieno della filosofia di un club unico. Meritano la testa della classifica, però siamo a settembre e si sono giocate solo 5 partite. Calma con gli entusiasmi, i tifosi non parlino subito di Champions League. Si godano le 3 vittorie e i 2 pareggi, restando consapevoli che il calcio è strano".

Per Pecci il segreto del Torino è uno che di solito è sempre stato molto criticato dai tifosi: "Milinkovic Savic sta parando tutto ma ricordo che lo scorso anno i sostenitori granata dicevano: 'Se avesse anche le mani, costui potrebbe giocare in A'. Coco è stata una bella presa, ma è tutto il reparto che funziona malgrado Buongiorno, che sta giocando bene a Napoli, sia stata una perdita notevole. Poi ci sono Zapata, uno che i gol li ha fatti per anni, e Adams, uno scozzese che evidentemente ha trovato il whisky giusto, mi sembra parecchio sobrio calcisticamente. Però non mi tirate fuori il paragone con Pulici e Graziani, per favore".