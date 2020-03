Pecci: "Gattuso è bravo, ma la fortuna degli allenatori sono i calciatori"

Eraldo Pecci, ex azzurro, si è soffermato sull'attualità azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso è un uomo di calcio, mi è molto simpatico ed è sicuramente un buon allenatore. Ma ho sempre pensato che gli allenatori fanno il proprio mestiere con i calciatori che gli passano. Sono i calciatori che determinano. Quando un giocatore formato gioca in Serie A è difficile migliorarlo. Il Napoli gli scorsi anni ha fatto molto per le sue possibilità, all'inizio di quest'anno ha fatto poco, mentre adesso è in linea con le sue possibilità".