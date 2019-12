Pecci: "Il Napoli trasmette un senso di impotenza, le premesse di inizio stagione si sono rivelate un fallimento"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore: “Non è un buon anno per il Napoli, la squadra trasmette un senso di impotenza e quelle che erano le premesse e le promesse di inizio stagione, si sono rivelate un fallimento. Va detto che il Napoli in questi ultimi anni ha fatto dei miracoli, più di quello che era nelle sue possibilità e quando vai a paragonare i momenti, il dato è inquietante.

Detto questo, il Napoli sta facendo meno di quello che ha nelle corde e c’è anche un pizzico di sfortuna, ma non basta a giustificare i numeri”.