Pecci: "Il Torino ora se la gioca con tutte, sarà dura. Insigne? Che qualità!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Eraldo Pecci, ex calciatore. "Napoli-Lazio? Il risultato non lascia dubbi a interpretazioni e questo dà un bel vantaggio per la volata finale a livello di sensazioni. Se non ci fossero errori tutte le partite finirebbero 0-0, a volte ci sono azioni che portano con la testa da un'altra parte. Se devi guardare al particolare vuol dire che il grosso lo hai fatto bene. Questo Torino è lontanissimo da Superga. Il Filadelfia è chiuso, quel Toro oggi è diventata una squadra che combatte con le altre, una squadra normalissima. Il presidente può comprare tutti i giornali che vuole ma al momento è così.

L'arrivo di Mandragora ha portato una situazione di miglioramento, così come il nuovo allenatore che ha fatto capire che combattendo e stando in piedi si può raggiungere qualche risultato. Adesso il Toro se la gioca con tutte le altre, forse con un pochino di vantaggio perché ha qualche giocatore più bravo di tutte le altre concorrenti. Insigne bomber? Una bella storia, giocatore che dopo tanto tempo rappresenta la squadra della sua città. Giocatore di grandi qualità, sono molto contento".